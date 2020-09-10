الجوازات السعودية توضح حقيقة فتح المطارات وعودة الرحلات الجوية اعتباراً من اليوم الوطني

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات في المملكة العربية السعودية، خرجت المديرية العامة للجوازات السعودية في تصريح لها من خلال الحساب الرسمي على موقع تويتر أوضحت من خلاله حقيقة ما تردد من أنباء حول فتح المطارات وعودة الرحلات الجوية بعد اليوم الوطني السعودي لهذا العام 2020.

ونفت الجوازات بان يكون هناك قرار بذلك، محذرة المواطنين من تداول الأنباء من مصادر مجهولة، مشيرة إلى أنه في حال صدور قرارات وتعليمات جديدة من الجهات العليا حول ذلك الأمر سيتم الإعلان عنه من خلال القنوات الرسمية ووسائل الإعلام الموثوقة.

وكانت الجوازات قد أعلنت في وقت سابق عن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي وتأشرة الخروج والعودة آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك تدريجياً بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة للمراجعة