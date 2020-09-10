شكرا لمتابعة خبر عن عاصفة ترابية على طريق خبير-العلا و"النقل" يدعو للحذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بوجود عاصفة ترابية على طريق خبير - العلا. نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بوجود عاصفة ترابية على طريق خبير - العلا. ودعا الفرع مرتدي الطريق لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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