شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة على الهدا وإغلاق الطريق احترازيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أغلقت الجهات المختصة، طريق الهدا احترازيًا بسبب هطول الأمطار الغزيرة.
ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات أضم والطائف، وميسان، و العرضيات، والكامل والجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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