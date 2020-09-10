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أمير نجران يٌكرم شابًا ويوجه بتوظيفه في متحف المنطقة

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

وجّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بتشكيل لجنة منبثقة عن مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، لجمع الشباب الهواة في مجال السياحة والثقافة، وتكليف أحمد بن مانع آل مشرف منسقًا باللجنة ومسؤولاً عن استقبال الوفود غير العربية بقرية نجران بمهرجان الجنادرية، وذلك تقديرًا لما قدمه عن المنطقة ومعالمها وثقافة مجتمعها الكريم، ومبادرته بتقديمها للعالم باللغة الإنجليزية، وإبراز وجه من أوجه التراث الوطني.

وأبدى سموه لدى استقباله في مكتبه في الإمارة اليوم أحمد آل مشرف، فخره واعتزازه بأبناء الوطن، وإسهاماتهم المشرّفة، بوصفهم خير من يصنع المستقبل نحو رؤية المملكة 2030.

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من جهته، ثمن آل مشرف لسمو أمير المنطقة لفتته ودعمه للمواهب، وتقديره للإسهامات الوطنية، مؤكدًا عزمه على مواصلة العطاء بكل إخلاص.

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