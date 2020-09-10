شكرا لمتابعة خبر عن استطلاع: 56% لا يؤيدون تطبيق ساعات العمل المرن في القطاعات الحكومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجرت صحيفة "صدى" ، استطلاع رأي لقرائها، لمعرفة آرائهم في تطبيق ساعات العمل المرن في القطاعات الحكومية.

وأبدى 56% من القراء المشاركين في الاستطلاع عدم تأييدهم للقرار، في حين أعرب 44% منهم عن عدم تأييدهم.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد بدأت تطبيق عقود نظام "العمل المرن"، والذي يتيح التعاقد بين المنشأة والمواطن بالعمل ساعات محددة، دون إلزام المنشأة بإجازات مدفوعة، أو مستحقات نهاية الخدمة.