شكرا لمتابعة خبر عن استخدام طائرات الدرون في خدمات التوصيل لأول مرة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): في خطوة مثيرة للإهتمام ، بدأت إحدى تطبيقات التوصيل الشهيرة استخدام طائرات الدرون لتوصيل الطلبات لأول مرة في المملكة . في خطوة مثيرة للإهتمام ، بدأت إحدى تطبيقات التوصيل الشهيرة استخدام طائرات الدرون لتوصيل الطلبات لأول مرة في المملكة . وتعتمد الفكرة على الطائرة الدرون فقط في التوصيل حيث تجوب السماء حتى تصل للمنزل المراد التوصيل إليه بسهولة ويسر ، مما يزيد من انتشار خدمات التوصيل ويرفع معدلات المبيعات لدى المطاعم والشركات وغير ذلك .

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