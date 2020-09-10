شكرا لمتابعة خبر عن لجنة إسكان الحجاج تدرس تخفيض تكاليف تجديد تصاريح مساكن الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تدرس لجنة إسكان الحجاج في العاصمة المقدسة إطلاق مبادرات من أجل لتخفيف الأعباء المالية عن ملاك مساكن الحجاج.

وتعتزم اللجنة، وفقا لـصحيفة "مكة"، من خلال هذه المبادرات تخفيف الأعباء المالية المتعلقة بإصدار التصاريح في موسم حج هذا العام.

يذكر أن المكاتب الهندسية المعتمدة في اللجنة أعلنت عن تخفيض تكاليف تجديد تصاريح مساكن الحجاج خلال موسم الحج الماضي بنسبة 50%.