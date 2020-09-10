شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بلوح زجاجي تغلبت معلمة على مشكلة أدوات شرح الدروس عن بعد للطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت معلمة مقطع فيديو، توضيحي لكيفية تفادي ، مشكلة احتياجهم المعلمون والمعلمات للأدوات التي تمكنهم من شرح الدروس، عن بعد عبر منصة مدرستي

وأظهر الفيديو، شرح المعلمة للادوات التي ستساهم في حل المشكلة وهي عبارة عن إستخدام لوح زجاجي، وأسفله كشكول الشرح وتضع الهاتف المحمول فوق اللوح الزجاجي، ثم تفتح الكاميرا الأمامية للجوال على الورق ويمكن تحريكها نحو منطقة معينة لتوضيح الكلام الموجود بها، وبذلك يظهره الهاتف المحمول بسهولة ووضوح .

وكانت وزارة التعليم كشفت في وقت سابق عن آلية إعداد الدرس المتزامن للمعلمين والمعلمات في برنامج مايكروسوفت تيمز من خلال منصة مدرستي.