شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معلم يشرح الدروس لطلابه عن بعد أثناء جلسة الغسيل الكلوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول نموذج مشرف وقدوة يحتذى بها لمعلم يشرح الدروس عن بعد لطلابه أثناء غسيل الكلى .

وأظهر الفيديو المعلم وهو ينصت لأسئلة الطلاب ويجيب عليها دون الإكتراث بآلامه أثناء الجلسة بالمستشفى ، ما أثار إعجاب الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين .

الجدير بالذكر أن أزمة كورونا أبرزت العديد من النماذج اللافتة للمعلمين الذين يحرصون على استمرار العملية التعليمية مهما كانت الظروف ، وكان آخرهم معلم جازان الذي كان يجوب المنازل في المناطق الجبلية لتعليم الطلاب ، ووجه وزير التعليم بتكريمه .

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