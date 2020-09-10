شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معلم يشرح الدروس لطلابه عن بعد أثناء جلسة الغسيل الكلوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو متداول نموذج مشرف وقدوة يحتذى بها لمعلم يشرح الدروس عن بعد لطلابه أثناء غسيل الكلى .
وأظهر الفيديو المعلم وهو ينصت لأسئلة الطلاب ويجيب عليها دون الإكتراث بآلامه أثناء الجلسة بالمستشفى ، ما أثار إعجاب الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين .
الجدير بالذكر أن أزمة كورونا أبرزت العديد من النماذج اللافتة للمعلمين الذين يحرصون على استمرار العملية التعليمية مهما كانت الظروف ، وكان آخرهم معلم جازان الذي كان يجوب المنازل في المناطق الجبلية لتعليم الطلاب ، ووجه وزير التعليم بتكريمه .
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