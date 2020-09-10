شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل الاحتفال الضخم الذي أقُيم للملك سعود في مكة قبل 68 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

إحتفلت مكة المكرمة قبل 68 عام بالملك سعود بن عبدالعزيز وبحضور الأمراء والعلماء والوزراء وعدد من رجال السلك السياسي العربي والإسلامي وأهالي جدة والطائف،ووصلت الجموع المشاركة لـ5 آلاف مدعو.

وشهد الموكب الذي أقيم الجمعة 19/1/1374هـ ، دخول الموكب وانطلاق هتافات الشعب تحيةً للملك، الذي ظهر حينها بإطلالة رائعة مبتهجًا بلقاء المواطنين، في حين قامت حلمية مكة المكرمة بإطلاق 21 طلقة، وأدت فصائل الجيش وجنود الشرطة تحاياها بين عزف الموسيقى والسلام الملكي وفق أم القرى.

وبعد وصول الملك، بدأت مراسم الاحتفال في تمام العاشرة والنصف بآيات من الذكر الحكيم، وبعدها قام الشعراء بإلقاء قصائدهم، ثم أدى العارضون من أهالي المحلات استعراضاتهم كمظهر من الفرح الشعبي، ومنها استعراض طريف قدمه مواطنون من أهالي بيشة و…