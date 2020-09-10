شروط يجب توافرها في الطالب حتى يتمكن من الحصول على دعم الحقيبة والزي المدرسي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم الحقيبة والزي المدرسي للطلاب. أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم الحقيبة والزي المدرسي للطلاب. وذكرت الوزارة أن الدعم يكون للطلاب المشمولين في الضمان، مشترطة أن يكون عمر الطالب يتراوح من 6 إلى 18 عاما، ولا يشمل لمن هم تحت صفة العجز المؤقت. ونوهت بأنه يمكن التأكد من الحالة التعليمية للطلاب المشمولين في الضمان لخدمة إدارة التابعين من خلال بوابتها الإلكترونية.

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