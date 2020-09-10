حساب المواطن.. تسجيل الدخول والاستعلام برقم الهوية عن الدفعة الـ34

بدأ برنامج حساب المواطن بدء صرف الدعم المستحق لمستفيدي الدفعة الـ34، للمستفيدين الذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق.

وغرد برنامج حساب المواطن، عبر «تويتر»، تم إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.

تسجيل الدخول وشروط الأهلية

وفي وقت سابق، كشف حساب المواطن أنه يمكن لأي مستفيد تسجيل الدخول على الموقع ومعرفة حالة الدعم المستحق من خلال الرابط التالي (من هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

وأشار حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، إلى أنه يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

الاستعلام برقم الهوية

وأوضح حساب المواطن أنه يمكن للمستفيد معرفة قيمة دعم حساب المواطن إلكترونيًا عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن تسجيل دخول وذلك من أجل الاستفسار برقم الهوية حساب المواطن؛ حيث يقوم المواطنون المستحقون للدعم باتباع الخطوات التالية:

- ادخل على موقع حساب المواطن الرسمي.

- قم بتعبئة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة وهي (رقم الهوية الوطنية والرقم السري).

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- قم بالدخول علي رابط خدمة استعلام عن موعد صرف حساب المواطن.

- قم بكتابة رمز التحقق.

- أنقر على أيقونة بحث من ثم

سيظهر لك تفاصيل تاريخ نزول راتب حساب المواطن وبيانات قيمة الدفعة الجديدة بشكل تفصيلي.

آلية وإجراءات الاعتراض

وأوضح حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، عبر «تويتر»، أنه في حال تم دراسة الأهلية و صدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك تحديث بياناتك أو تقديم الوثائق المطلوبة طبقًا لسبب عدم الأهلية وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الالكترونية «دراسة الأهلية» في مدة اقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وأشار حساب خدمة المستفيدين، إلى أنه لابد من الموافقة على الاعتراض وبناءً على تاريخ قبول الاعتراض سيتم دراسة حالة أهليتك وابلاغك بنتيجة الأهلية ضمن دورات الأهلية القادمة وفي حال انطبقت عليك شروط الاهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم، نسعد بخدمتك

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