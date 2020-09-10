«هدف»: آلية حجز موعد للإرشاد المهني عن بعد في بوابة سُبل

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أمس الأربعاء، عن إطلاق خدمة الإرشاد المهني عن بُعد على منصة التثقيف والإرشاد المهني «سُبل».

وأوضح صندوق هدف، أن خدمة الإرشاد المهني عن بُعد، تهدف إلى المساهمة في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي بما يحقق الإنتاجية، واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتفق مع طموحاتهم الشخصية العلمية.

خدمة سُبل

وأشار صندوق تنمية الموارد البشرية، إلى أن خدمة سبل تستهدف الباحثين والباحثات عن عمل في مرحلتها الأولى، بحيث تمكنهم من التواصل مع مرشدين مهنيين مختصين في تقديم الاستشارات المهنية، لتعريفهم بأحدث الطرق والوسائل الخاصة بالحصول على الفرص الوظيفية بالإضافة إلى الخطط التطويرية المهنية.

وتدعم منصة «سُبل»، الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، بخيارات تعلم وأخرى مهنية عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني، في إطار بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة.

كما توفر «سُبل» بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية.

خطوات حجز موعد للإرشاد المهني

وحدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، آلية وخطوات طريقة حجز موعد للإرشاد المهني عن بعد في بوابة سُبل عبر اتباع الخطوات التالية:

- التسجيل في بوابة سبل.

- اختار خدمة تواصل مع مرشد مهني.

- حجز اتصال مع مرشد مهني.

- اختيار نوع الجلسة.

- تحديد الغرض من الجلسة.

- اختيار تاريخ الجلسة.

- ستصلك رسالة نصية بتفاصيل الحجز وموعد الجلية.

- سيتم التواصل معك من قبل المرشد المهني لتقديم الخدمة في وقت الجلسة المحدد.

الامتيازات التي توفرها سبل

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وعددت منصة التثقيف والإرشاد المهني، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، المزايا والمساعدات التي تقدمها للباحثين والباحثات عن عمل، مشيرة إلى أن تلك المزايا تتمثل في :

- تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية.

- توعية المستفيدين بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل.

- تمكين المستفيدين من معرفة أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها.

- تقديم خدمات الاستشارات المهنية عن بعد وبشكل مباشر.

- تمكين السعوديين من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساو بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر.

- دعم السعوديين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل.

- تكوين مجتمع للإرشاد المهني وتوفير أدوات تمكينهم.

- التعرف على الطريقة السليمة لتخطيط المستقبل المهني والعلمي

- التعرف على نفسك، قيمك، مهاراتك، واهتماماتك الشخصية من خلال الأدوات والأنشطة المختلفة

- استكشاف الخيارات المهنية المختلفة في سوق العمل وتعرف على اخر المستجدات في المجال التعليمي، التدريبي، والمهني

- اختيار المجالات التعليمية والمهنية المناسبة بما يتوافق مع أهدافك ويتناسب مع ذاتك والخيارات المتوفرة

- البدء بالتخطيط لحياتك التعليمية والمهنية بناء على الخيارات التي قمت بها واستفد من المصادر المتوفرة لبناء مهاراتك والوصول لأهدافك.

- مساعدتك على معرفة الخيارات المهنية المتاحة في سوق العمل والتي تطابق ميولك.

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