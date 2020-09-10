السديس يدشن مشروع أتمتة الإجراءات الإدارية ضمن خطة الرئاسة ٢٠٢٤

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، مشروع أتمتة الإجراءات الإدارية تفعيلًا لخطة الانطلاقة المستقبلية للمبادرات التحولية والرقمية للرئاسة (٢٠٢٤)، وضمن مبادراتها لمشروع «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟».

وتشهد الرئاسة العامة في الوقت الحالي تفعيلًا متكاملًا للتحول الإلكتروني (رئاسة بلا ورق)، وقد أسهم هذا التحول خلال جائحة كورونا في تسيير الأعمال (عن بعد) بكل سلاسة، وضمان عدم تعطل التعاملات الداخلية والخارجية.

ووجَّه الرئيس العام وكالة الترجمة والشؤون التقنية بمزيد من التطوير التقني وتطويع التقنية الحديثة لخدمة الحرمين الشريفين وفق توجيهات ولاة الأمر، حفظهم الله.

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يُذكَر أن كافة التعاملات بين الرئاسة والجهات الرسمية ستتم بشكل إلكتروني، وقد حققت الرئاسة تميُّزًا في مؤشر النضج الإلكتروني، جعلها ضمن مصاف الأجهزة الحكومية في هذا المجال.

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