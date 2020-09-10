وزارة الموارد البشرية: شرطان لدعم الحقيبة والزي المدرسي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط الحصول على دعم الحقيبة والزي المدرسي للطلاب المشمولين في الضمان الاجتماعي، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين: «نحن بالضمان للحين ما نزل لنا شيء وعندي طالبة».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر» قائلًا: «دعم الحقيبة والزي المدرسي يشمل الطلاب المشمولين في الضمان بشرط أن يكون العمر من6-18سنة، ولا يشمل لمن هم تحت صفة العجز المؤقت».

وأضاف: «يرجى التأكد من الحالة التعليمية للطلاب المشمولين في الضمان بالدخول عبر البوابة الالكترونية للتنمية الاجتماعية خدمة إدارة التابعين»، وعن سداد الرسوم الدراسية، قال: «الضمان الاجتماعي لا يقوم بسداد الرسوم الدراسية وإنما الجامعة أو المعهد هي من تعفي مستفيدي الضمان من الرسوم الدراسية».

Advertisements

اقرأ أيضًا:

«الموارد البشرية» تسترد 15 مليون ريال عبر جلسات الصلح بالرياض

وزارة الموارد البشرية تحدد كيفية التعامل مع خطأ رفع ملف الأجور