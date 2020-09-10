وزارة الموارد البشرية: شرطان لدعم الحقيبة والزي المدرسي

حددت الجهات المعنية بسداد الرسوم
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط الحصول على دعم الحقيبة والزي المدرسي للطلاب المشمولين في الضمان الاجتماعي، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين: «نحن بالضمان للحين ما نزل لنا شيء وعندي طالبة».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر» قائلًا: «دعم الحقيبة والزي المدرسي يشمل الطلاب المشمولين في الضمان بشرط أن يكون العمر من6-18سنة، ولا يشمل لمن هم تحت صفة العجز المؤقت».
وأضاف: «يرجى التأكد من الحالة التعليمية للطلاب المشمولين في الضمان بالدخول عبر البوابة الالكترونية للتنمية الاجتماعية خدمة إدارة التابعين»، وعن سداد الرسوم الدراسية، قال: «الضمان الاجتماعي لا يقوم بسداد الرسوم الدراسية وإنما الجامعة أو المعهد هي من تعفي مستفيدي الضمان من الرسوم الدراسية».
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