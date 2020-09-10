إلكترونيًا.. شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل عبر أبشر

أوضحت منصة «أبشر» شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا عبر حساب المستفيد بالمنصة.

وأشارت منصة «أبشر» في فيديوجراف، نشرته على حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر »، أن هذه الشروط

شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي

وحددت منصة أبشر، شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا للعامل، والتي تتمثل في التالي:

- سداد جميع المخالفات المرورية.

- عدم وجود مخالفات سابقة لإلغاء التأشيرة.

- عدم وجود تأشيرة سارية، والتواجد داخل المملكة.

- سريان صلاحية الإقامة والجواز.

- عدم وجود مركبة مسجلة بالنظام.

وأشارت أبشر، عبر موقعها، إلى أنه تتمثل خطوات إصدار تأشيرة الخروج النهائي في:

- اختر «تسجيل الدخول» واتبع إجراءات تسجيل الدخول (إذا لم تكن مسجل اضغط على «مستخدم جديد» لإنشاء حساب(.

- اختر القطاعات.

- اختر الجوازات من القائمة على يمين الشاشة.

- اختر تبويب «الخدمات الإلكترونية»

- اختر "خدمات المكفولين" من القائمة على يمين الشاشة

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- اختر المكفول بالضغط على «تفاصيل أكثر».

- تأكد من تسديد الرسوم المطلوبة.

- اختر «إصدار تأشيرة خروج نهائي».

وكانت المديرية العامة للجوازات، أوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن إذا تم إصدار تأشيرة خروج نهائي لرب الأسرة، فإنها تشمل التابعين والمرافقين على سجل المستفيد.

إلغاء تأشيرة خروج نهائي

كما أوضحت منصة أبشر، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، شروط إلغاء تأشيرة الخروج النهائي، والتي تتمثل في التالي:

- اختر "تسجيل الدخول" واتبع إجراءات تسجيل الدخول.

- اختر القطاعات.

- اختر الجوازات من القائمة على يمين الشاشة.

- اختر تبويب «الخدمات الإلكترونية».

- اختر «خدمات المكفولين» من القائمة على يمين الشاشة.

- اختر المكفول بالضغط على «تفاصيل أكثر».

- اختر «إلغاء تأشيرة خروج نهائي».

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