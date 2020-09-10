بالفيديو.. أمير نجران يُكرِّم الشاب «آل مشرف».. ويوجه بـ3 قرارات

اشتهر بمقاطع عن معالم المنطقة
كرم أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الشاب أحمد آل مشرف، الذي اشتهر بفيديوهاته باللغة الإنجليزية عن معالم نجران.
وذكرت إمارة نجران أن أمير المنطقة وجه بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس التنمية السياحية، لرعاية الشباب الهواة في مجال السياحة والثقافة.
كما وجه بأن يكون آل مشرف منسقًا لهذه اللجنة، ومسؤولًا عن استقبال الوفود غير العربية ببيت نجران بالجنادرية، كما وجه بالترتيب لعمل آل مشرف في متحف نجران عقب افتتاحه.
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