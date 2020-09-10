«مؤهل».. رئيس هيئة الذكاء الاصطناعي يعدد مزايا الخدمة

أشاد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبدالله بن شرف الغامادي، بإطلاق وزارة التعليم خدمة «مؤهل»، مشيرًا إلى أنها سترفع جودة البيانات.

وقال الغامدي: «خدمة مؤهل سترفع جودة البيانات، وهو مطلب وطني.. سيكون هناك بنك بيانات وطني لدى الهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.. وخدمة مؤهل ستثري هذه الجودة، لنخرج بيانات دقيقة لجميع الجهات المستفيدة».

وأضاف: «خدمة مؤهل ستفيد جميع الجهات في اتخاذ القرارات بخصوص التوظيف واستقطاب المميزين، وبناء قراراتهم على بينة، وهذا هو شعار بنك البيانات الوطني: أن يكون هناك بيانات مجودة ودقيقة».

وتابع: «سنستضيف تلك البيانات وستكون متاحة لجميع الجهات الحكومية والخاصة، وستسهل هذه البيانات على طالب الوظيفة وجهة التوظيف، لتتأكد من المؤهلات المدققة، سواء من الجامعات السعودية أو الأجنبية».

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وأطلقت وزارة التعليم، خدمة «مؤهل» التي تضمن التحقق إلكترونيًّا من الشهادات الأكاديمية والاستعلام عن المؤهلات التعليمية الأكاديمية، ورفع طلبات تصحيح الشهادات وطلبات إضافة مؤهل حال عدم ظهورها، واستعلام المؤهلات الأكاديمية.

وأوضحت الوزارة أمس الأربعاء، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بالدخول على منظومة جامعة الإلكترونية من خلال مركز النفاذ الوطني أو عبر نظام الدخول الموحد في وزارة التعليم، واختيار أحد الأيقونات المتاحة «طلب تصحيح مؤهل أو طلب إضافة مؤهل».

ويصل الطب بشكل مباشر للجهة المانحة للشهادة العلمية، التي تقوم إما بقبول الطلب أو رفضه أو إعادته للمستفيد.