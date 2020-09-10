تفاصيل الدفعة 34 لحساب المواطن.. 1.9 مليار ريال لـ10.7 مليون مستفيد وتابع

أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 34 (شهر سبتمبر 2020)، مشيرًا إلى أنه تم إيداع (1.9) مليار ريال لـ(10.7) مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم.

وذكر البرنامج- عبر حسابه على تويتر- أن تعويضات الدفعات السابقة بلغ (18.5) مليون ريال، وأن 78 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم كاملًا.

أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 34 (شهر سبتمبر 2020)، مشيرًا إلى أنه تم إيداع (1.9) مليار ريال لـ(10.7) مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم، وذكر البرنامج أن تعويضات الدفعات السابقة بلغ (18.5) مليون ريال، وأن 78 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم كاملًا.

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وتفصيلًا، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.5 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 80.5 مليار ريال منها 556 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1042 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 132 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 34% وشكل الذكـور المستقلون 66% موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.