15 ألف ريال أعلى سعر في مزاد تمور الأحساء

كشف مدير مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور «كاكد» التابعة لأمانة الأحساء المهندس محمد السماعيل، لـ«دوت الخليج»، تسجيل مزاد موسم صرام التمور في واحة الأحساء الزراعية، أعلى سعر في المزاد منذ انطلاقته مطلع الأسبوع الماضي، بـ15 ألف ريال للمن الواحد «المن يساوي 240 كيلوجراما» لصنف الخلاص، وذلك بواقع (62.5 ريالا للكيلوجرام الواحد)، فيما سجل أعلى سعر لصنف الشيشي 8 آلاف ريال للمن الواحد، وذلك بواقع (33.33 ريالا للكيلوجرام الواحد).

وأشار السماعيل إلى أن متوسط الأسعار في المزاد لصنفي الخلاص والشيشي خلال الأسبوعين الماضي والحالي 900 ريال للمن الواحد، وأن معيار التحكم في السعر داخل المزاد يتمثل في 3 عناصر، الجودة، وهي: زيادة في الوزن، زيادة الحجم، اللون الأكثر اصفراراً، موضحاً أن التمور الموردة للمزاد في الأسبوع الحالي أكثر جودة من الأسبوع السابق، مرجعاً ذلك إلى أن إنتاج الأسبوع الماضي من نخيل معمرة، فيما كانت التمور الموردة في الأسبوع الجاري من نخيل في أعمار متوسطة تتراوح ما بين 25 إلى 40 عاماً، وتكون النخلة في هذه الفترة العمرية أكثر جودة في الإنتاج وفي قمة العطاء الإنتاجي، مقارنة بالنخيل المعمر، لافتاً إلى أن الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يشهد تدفق إنتاج التمور من أطراف الواحة، وهو الأكثر جودة، والأكثر كمية مقارنة بالأسبوعين الماضيين.

وأكد السماعيل، أنه في الأيام الماضية، شهد مزاد التمور، توافد تجار ومستثمرين من خارج الأحساء، بجانب توريد تمور من مناطق زراعية خارج واحة الأحساء الزراعية، من بينها مزارع الأفلاج، ويبرين وجودة، ووصلت أسعار التمور الموردة من هذه المواقع إلى أكثر من 7 آلاف ريال للمن الواحد.