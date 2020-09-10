أمير نجران يطلع على جهود وإنجازات جمعية ليث للإنقاذ

واطلع أمير منطقة نجران على ما تضمنه التقرير الخاص بإنجازات الجمعية بالمنطقة، من أعمال ومبادرات تم تحقيقها بالشراكة المجتمعية مع الجهات ذات الاختصاص، حيث اشتمل التقرير على عدد من الإحصائيات منها إنقاذ 5 مفقودين وإنقاذ 621 من العالقين بالأودية في موسم الأمطار، وكذلك سحب العالقين في الكثبان الرملية، وتنفيذ 73 مبادرة تطوعية.
ونوّه بما تضمنه التقرير من إنجازات ومبادرات، وما تقدمه الجمعية من خدمات مجتمعية ومبادرات تطوعية لإنقاذ الأرواح البشرية في المنطقة، مشيدا بالجهود الإنسانية التي تبذل في التعامل مع الحالات الطارئة، موجهاً بمضاعفة الجهود لخدمة الإنسان، راجياً من الله التوفيق والسداد للقائمين على أعمال الجمعية.
من جانبه، عبر رئيس الجمعية عن سعادته بلقاء أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات.
يذكر أن الجمعية افتتحت فرعاً بالمحافظات الشمالية قبل أسبوعين، وتتأهل لفتح فرع بمحافظة شرورة في المستقبل بتوصية وتوجيهات من الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.
وتتميز الجمعية بكثرة أعضائها الذين وصلوا إلى 232 عضوا، وتجهيزها 42 سيارة على مدار الـ24 ساعة، واستعداد 133 عضوا للإنقاذ بشكل يومي لخدمة طالبي الإنقاذ والإغاثة.
وتساند الجمعية الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية في كل البلاغات والمهام المطلوبة، وتميزت منذ إنشائها قبل عام بنجاحاتها، وتميزها في سرعة وتنفيذ المهام.
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