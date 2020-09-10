تسجيل 130 ألف منتج في منصة سابر

وقال نائب محافظ المواصفات السعودية للمطابقة والجودة المهندس سعود العسكر، إن منصة سابر الإلكترونية حققت أكثر من 130 ألف عملية تسجيل للمنتجات الاستهلاكية خلال أغسطس، فيما بلغ عدد شهادات المطابقة المسجلة 27 ألف شهادة، إضافة إلى 41 ألف شهادة مطابقة الإرسالية، موضحاً أن هذه الأرقام تعكس النجاح الكبير في عملية ربط منصة سابر بمنصة فسح، والتي أدت بدورها إلى سرعة إنجاز البيانات الجمركية للتجار الملتزمين في أقل من 24 ساعة لتصل إلى الفسح قبل وصول الإرسالية للمنفذ، مؤكداً أن ذلك أحد ثمار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع المواصفات السعودية مع الهيئة العامة للجمارك.
وَبَيَّنْ العسكر أن منصة "سابر" الإلكترونية تسهل على المستفيدين من موردين وأصحاب مصانع محلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة "سابر" من بلد المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة إلكترونياً بكل سهولة ويسر.
وأشار العسكر إلى أن المنصة تعد أداة مهمة في إدارة وتحليل البيانات للمساعدة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وصولاً إلى أعلى مستويات السلامة في السوق السعودي ودعم الاقتصاد والصناعة الوطنية.
ودعت المواصفات السعودية أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة "سابر" والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات عبر Saber.sa، مشيرة إلى أنه تم تطوير منصة سابر الإلكترونية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال وفق أعلى معايير الكفاءة، للمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي.
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