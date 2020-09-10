120 فحصاً في المختبر الآلي بمستشفى الفهد بالأحساء

كشف التجمع الصحي في الأحساء لـ«دوت الخليج» أمس، عن تفعيل النظام الآلي للمختبر في مستشفى الملك فهد بالهفوف، والذي تم تصميمه وتجهيزه لتقديم أكثر من 120 نوعاً من الفحوصات المخبرية المتنوعة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.

وأوضح التجمع، أن النظام يتضمن مجموعة من الأجهزة المخبرية المختلفة، وعددا من الملحقات المربوطة بمسار آلي وتدار إلكترونيا لضمان جودة وكفاءة الفحوصات وتقديمها في الوقت المناسب وفق أحدث أنظمة التشغيل التي تضمن الكفاءة التشغيلية والتنظيمية، ويشتمل النظام على جهازين لعمل فحوصات الكيمياء ومراقبة الأدوية والمناعة، وجهازين لعمل فحوصات الهرمونات والفيروسات، وأربعة أجهزة مدمجة لعمل فحوصات شاملة، وجهازين لفحوصات أمراض الدم وجهازين لعمل فحوصات التخثر والنزف.

وأشار التجمع الصحي، إلى أنه يمكن إدخال 720 عينة على النظام دفعة واحدة، مع إمكانية الإدخال المتتابع والمستمر، حيث يقوم النظام بعمل المعالجة اللازمة للعينات أوتوماتيكيا وإرسالها إلى أحد الأجهزة حسب الفحوصات المطلوبة وعدد العينات، ثم يتم انتقال نتائج الفحوصات إلكترونيا إلى شبكة المستشفى ليتمكن الطبيب المعالج من الاطلاع عليها، كما يحتوي النظام على براد طبي لحفظ العينات تصل قدرته التخزينية لـ14 ألف عينة، ومجهز بنظام تخزين آلي يساعد على استدعاء أي عينة لعمل فحوصات إضافية أو تأكيدية لها، وكذلك يساعد على حفظ العينات والتخلص منها آليا حسب السياسات المتبعة.

النظام الآلي للمختبر

* فحص 120 نوعاً آلياً.

* جهازان لفحوصات الكيمياء ومراقبة الأدوية والمناعة.

* جهازان لفحوصات الهرمونات والفيروسات.

Advertisements

* 4 أجهزة مدمجة لفحوصات شاملة.

* جهازان لفحوصات أمراض الدم.

* جهازان لفحوصات التخثر والنزف.

* إدخال 720 عينة على النظام دفعة واحدة.

* 14 ألف عينة القدرة التخزينية.