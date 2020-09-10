السعودية اليوم / أذربيجان تسجل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باكو 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

سجلت أذربيجان 142 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أنه تم تسجيل إجمالي 37 ألفا و874 حالة إصابة في البلاد، وتعافى 35 ألفا و269 مصاب، فيما توفي 556 مريض، ويستمر علاج 2049 مريض حاليا لدى المستشفيات.

// انتهى //

16:10ت م

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باكو 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسجلت أذربيجان 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، وتعافي 150 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أنه تم تسجيل إجمالي 37 ألفا و874 حالة إصابة في البلاد، وتعافى 35 ألفا و269 مصاب، فيما توفي 556 مريض، ويستمر علاج 2049 مريض حاليا لدى المستشفيات.// انتهى //16:10ت م0158

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