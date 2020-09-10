السعودية اليوم / اندلاع حريق في أحد عنابر تخزين مرفأ بيروت



بيروت 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

اندلع في أحد عنابر التخزين، مما تبقى من المرفأ البحري للعاصمة اللبنانية بيروت اليوم، حريق ضخم، اتسعت رقعة دخانه الأسود حتى غطّت سماء ثلث العاصمة.

وأفاد الجيش اللبناني في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأنّ الحريق اندلع في أحد عناصر التخزين الذي يضم إطارات السيارات وزيوت للآليات، مشيرا إلى أنّ ضخامة الحريق تتسبب بها سرعة الرياح، وهو ما حدا بطوافات الجيش للتدخل ومساعدة رجال الأطفاء والدفاع المدني.

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16:06ت م

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