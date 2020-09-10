السعودية اليوم / فلسطين تسجل ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، سبع وفيات، وألف إصابة جديدة بـفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 68.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

// انتهى //

16:05ت م

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رام الله 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، سبع وفيات، وألف إصابة جديدة بـفيروس " كورونا " المستجد و490 حالة تعاف.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 68.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.// انتهى //16:05ت م0149

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