اقتصادي / وزير التجارة يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون



الرياض 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

استقبل معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمكتبه اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف مبارك فلاح الحجرف، والوفد المرفق له.

وتم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا والموضوعات ذات الشأن الاقتصادي، وسبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك خاصة ما يتعلق في مجالات التجارة، واستمرار تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في تلك المجالات بما يسهم في دفع مسيرة النمو الاقتصادي وفقاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله-.

// انتهى //

15:29ت م

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