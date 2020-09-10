

حائل 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

تشارك جمعية عون للبحث والإنقاذ في مهرجان التمور والأسرة الذي يقام بمركز القاعد بمنطقة حائل ويستمر حتى الأول من أكتوبر 2020 , وذلك من خلال جناحها التعريفي الذي يقدم عرضاً عن خدمات وأعمال الجمعية التطوعية في البحث عن المفقودين في جميع مناطق المملكة.

وأوضح المشرف العام على جناح الجمعية في المهرجان نايف الجنيدي أن الجمعية تعمل على مساندة جهات الاختصاص فيما يتعلق بمجال وسائل السلامة وإدارة الأزمات والبحث والإنقاذ واستخدام الأدوات والمعدات والتجهيزات والطيران الشراعي، وتوفير تلك التقنيات والأدوات والمعدات والتجهيزات لأعضاء الجمعية والجهات الشريكة، وكذلك تقديم الاستشارات المهنية والتطويرية والحلول الإبداعية وانتاج المواد والكتيبات التنظيمية في مجال السلامة والطوارئ والبحث والإنقاذ وإدارة الأزمات والعمليات الميدانية المتعلقة بها، بالإضافة إلى تأهيل المتطوعين الميدانيين وقادة الفرق التطوعية في المجال ونشر ثقافة السلامة الوقائية في المجتمع.

// انتهى //

15:28ت م

0131





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جمعية عون للبحث والإنقاذ تستعرض أعمالها في مهرجان التمور والأسرة بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.