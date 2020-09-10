السعودية تسجل 708 إصابات جديدة بكورونا

الخميس 10 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس عن تسجيل 708 إصابات جديدة بكورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة 323,720 حالة.



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وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 24 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 4189 حالة.

وأكدت أنه تم تسجيل 1032 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من كورونا في السعودية إلى 299,998 حالة.