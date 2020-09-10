شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تحذر من معقمات غير مطابقة للمواصفات والان نبدء بالتفاصيل

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تشغيلتين لمعقمي اليدين Rozana Antiseptic Spray و Rozana Antiseptic Gel، من إنتاج مصنع SN KIMYA ، بسبب احتوائهما على نسبة أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة الكحول الايزوبروبيلي (ايزوبروبانول).

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتبين احتواء منتج Rozana Antiseptic Spray (تشغيلة رقم 101280) ومنتج Rozana Antiseptic Gel (تشغيلة رقم 101279) على كميات أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة الكحول الايزوبروبيلي (ايزوبروبانول) ما يؤدي إلى ضعف فاعلية المنتج في تعقيم اليدين.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم استخدام التشغيلتين، والتوجه إلى منفذ البيع الذي لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة (1900) في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.