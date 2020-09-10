كم ساعة يجب أن تمارس رياضة المشي لفقدان الوزن ؟

2020-09-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يعتقد الكثير من الناس أن التمارين العنيفة هي الطريقة الوحيدة للتخلص من بعض الكيلوغرامات، لكن في الواقع، فإن الأمر يتعلق بروتينك اليومي، وتحل لك رياضة المشي هذه المعضلة.

يمكن لرياضة مثل المشي أن يكون لها تأثير عميق على وزنك وصحتك البدنية، لاسيما وأنها ليست في صعوبة التمارين الأخرى؛ إذ إن من السهل أن تقضي اليوم على قدميك دون أن تلاحظ حتى مقدار الطاقة التي يحرقها جسمك.

ولا تُشكل رياضة المشي ضغطًا كبيرًا على العضلات والعظام، مما يجعلها مناسبة لأي شخص تقريبًا، ومع الممارسة المنتظمة فإن المشي لمسافات طويلة يحسن قوة العضلات ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

فقدان الوزن من خلال ممارسة المشي

وبحسب موقع Daily Health Post الطبي، فإن مسافة المشي اللازمة لك تعتمد على مقدار الوزن الذي ترغب في وزنه، وكلما كنت أثقل وزناً، ستحرق المزيد من السعرات الحرارية.

وبالنسبة لشخص بالغ متوسط ​​الحجم، فإن المشي لمسافة 4 أميال/ساعة (6.5كم/ساعة) يحرق نحو 400 سعرة حرارية، ولكن هناك طريقة أسهل من ذلك وهو حساب عدد الخطوات أثناء المشي، وقد وفرت التطبيقات والساعات الذكية هذه الخدمة، من خلال تتبع عدد الخطوات التي تقوم بها يوميًا.

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ويستغرق الأمر ما يقرب من 2000 خطوة لتفقد نحو 100 سعرة حرارية، ويعادل النصف كيلو 3500 سعرة حرارية تقريبًا؛ لذلك تحتاج إلى المشي نحو 10 آلاف خطوة يوميًا لتفقد نحو كغم في الأسبوع.

وعلى الرغم من أنه قد يبدو أمرًا شاقًا لتحقيق أهدافك اليومية، إلا أن تتبع عدد خطواتك سيساعدك على التركيز على هدفك طويل المدى وفهم تكلفة تناول الوجبات عالية السعرات الحرارية والتي تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا لتحرقها.

كيف تبدأ؟

إدخال رياضة المشي في روتينك اليومي ليس بالأمر الجلل، ما عليك سوى إجراء بعض التعديلات على نمط حياتك، على سبيل المثال، انزل من الحافلة مبكرًا أو أوقف سيارتك بعيدًا عن وجهتك وامش بضع أمتار إضافية، ويمكنك أيضًا المشي إلى متجر البقالة وصعود الدرج كلما أمكن ذلك.

لإبقاء الأمر ممتعًا، يمكنك السير إلى وجهات جديدة كل مرة أو الاستماع إلى الموسيقى لتبقَ نشيطًا ويجعل ممارسة الرياضة ممتعة.

ولتحقيق أقصى استفادة من المشي، أبق ذقنك مرفوعة وعيناك مباشرة للأمام، واضغط على عضلات المؤخرة والبطن للحفاظ على استقامة ظهرك.

وإذا كنت تعاني من حالة طبية خطيرة، فاستشر طبيبك قبل ممارسة الرياضة.



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