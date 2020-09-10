اخبار السعوديه

العتيبي أميناً لمحافظة حفر الباطن

0 نشر
reporter 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم العتيبي أميناً لمحافظة حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-10

العتيبي أميناً لمحافظة حفر الباطن

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف ماجد بن عبد الله الحقيل، قراراً بتكليف المهندس خلف بن حمدان العتيبي للعمل أميناً لمحافظة حفر الباطن .

Advertisements

ويعتبر العتيبي من الكفاءات المميزة التي مارست العمل البلدي منذ سنوات حيث تدرّج بالعمل وترأس بلدية الحيانية والبرك ثم محافظة ضرما، بعدها المجمعة وقبل أكثر من عام ونصف صدر قرار تكليفه رئيساً لبلدية محافظة عنيزة حتى صدر قرار تكليفه أميناً لمحافظة حفر الباطن.

وكان ⁧‫أمير القصيم، استقبل‬⁩ المهندس خلف العتيبي بمناسبة تكليفه أميناً لمحافظة ⁧‫حفر الباطن‬ مشيداً بما قدمه من جهود مباركة طيلة فترة عمله السابقة .

 


شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العتيبي أميناً لمحافظة حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا