السعودية | السعودية : 708 إصابات بكورونا و1032 حالة شفاء و24 وفاة

شكرا لقرائتكم السعودية : 708 إصابات بكورونا و1032 حالة شفاء و24 وفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، بأن المملكة سجلت 708 إصابات بكورونا و1032 حالة شفاء و24 وفاة.

وكانت الوزارة أكدت تراجعا في عدد الإصابات الحرجة بالفيروس بنسبة 6%. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لوزارة الصحة السعودية حول مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة، جاء فيه أن الفئات الأكثر إصابة بكوفيد-19 في صفوف الشباب.

وشددت الصحة السعودية على ضرورة الحجر المنزلي 14 يوما.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قال سابقا "إن نصف الحالات التي تُرصد حاليًا بالرغم من الانخفاض، ارتبطت بعدم التزام البعض من فئة الشباب بالإجراءات الوقائية". وشدد على أن "العودة بحذر للأماكن العامة أمر مهم جدًا، وتعني تطبيق الاحترازات البسيطة جدًا ذات النتائج الكبيرة".