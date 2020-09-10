، جامعة طيبة تقدم 5000 فرصة تعليمية وتدريبية مجانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر منصة كورسيرا لمنسوبيها وعلى إيميلها الرسمي

أعلنت جامعة طيبة عن توفيرها لعدد 5000 فرصة تعليمية وتدريبية وتطويرية على منصة كورسيرا التي تعد إحدى أهم منصات التعليم الإلكتروني التي تقدم مقررات مختلفة وشهادات عن بعد.

وأوضح عميد عمادة التعليم عن بعد المكلف الدكتور مشهور حرازي أنه يلزم تسجيل المنسوب "عضو هيئة تدريس أو موظفًا كان أو طالبًا" بإيميل الجامعة الرسمي حتى يتاح له الاستفادة من الخدمة، مشيرًا أنه بإمكان المنسوبين الالتحاق بالفرص التعليمية والتطويرية والحصول على الشهادة -التي في العادة تكون برسوم – مجانًا ودون مقابل.

وأضاف الدكتور "الحرازي" أن خطوات التسجيل سهلة وميسرة عبر الدخول للمنصة باستخدام البريد الجامعي الرسمي ووضع الرابط المتاح على موقع عمادة التعليم الإلكتروني في الدليل الإرشادي الموجود.جامعة طيبة