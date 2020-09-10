، الكويت تسجل 740 إصابة جديدة بكورونا.. ووزير صحة عُمان: الحالات في ازدياد ،

محمد بن مسعود - الدمام - "السعيدي" أعرب عن أمله في أن يتوفر اللقاح ضد الفيروس نهاية العام الحالي

سجلت الكويت 740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 92822 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 556 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 90 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9226 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5384 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 663135 فحصا.

من جهة أخرى، أكد وزير الصحة العماني أحمد السعيدي الخميس، أن وباء كورونا المستجد مستمر بالانتشار؛ لافتاً إلى ازدياد عدد الحالات المسجلة محلياً وعالمياً.

وقال "السعيدي"، خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا المكلفة بالتعامل مع وباء كورونا: الحالات في ازدياد على المستوى المحلي والعالمي، ولابد من المؤسسات الالتزام بالحد الأقصى العاملين بما لا يتجاوز 70 بالمائة من العاملين.

وأضاف: بإمكاننا تجنب الموجة الثانية من كوفيد 19، بالتزامنا بالإجراءات الاحترازية.

وأردف: الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، هم أكثر المتأثرين بالوباء، ووزارة الصحة العمانية تتواصل مع كل الشركات المتقدمة في صناعة اللقاحات ضد "كوفيد 19".

وأعرب الوزير العماني عن أمله في أن يتوفر اللقاح ضد كورونا المستجد، نهاية العام الحالي؛ موضحًا أن السبب الأساسي لتقليل عدد وفيات الأطفال في السلطنة هو التطعيمات.

وسجلت عُمان، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 398 إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى 11 وفيات جراء تداعياته؛ بينما تم تسجيل 410 حالات تعافي من المرض. وبلغ إجمالي الإصابات في عمان 88337 حالة، والوفيات 762 حالة؛ فيما ارتفع العدد التراكمي لحالات الشفاء من "كوفيد 19" في السلطنة 83525 حالة. وتأتي سلطنة عمان في المركز السادس على قائمة الإصابات بالنسبة للدول العربية، وفي المركز الـ 37 عالمياً.الكويت فيروس كورونا الجديد