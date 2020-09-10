، سحبت عيناتهما من السوق.. "الغذاء والدواء" تحذر من تشغيلتين من المعقمات ،

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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تشغيلتين لمعقمي اليدين Rozana Antiseptic Spray و Rozana Antiseptic Gel، من إنتاج مصنع SN KIMYA، بسبب احتوائهما على نسبة أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة الكحول الإيزوبروبيلي "إيزوبروبانول".
وذكرت "الهيئة" أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتبين احتواء منتج Rozana Antiseptic Spray (تشغيلة رقم 101280) ومنتج Rozana Antiseptic Gel (تشغيلة رقم 101279) على كميات أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة الكحول الإيزوبروبيلي (إيزوبروبانول) ما يؤدي إلى ضعف فاعلية المنتج في تعقيم اليدين.
ودعت "الهيئة" المستهلكين إلى عدم استخدام التشغيلتين، والتوجه إلى منفذ البيع لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة (1900) في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.
وأشارت إلى أنها ستتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجين من الأسواق ومنع تداولهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونصحت "الغذاء والدواء" المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999 .الهيئة العامة للغذاء والدواء
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 03:41 PM
دعت إلى التوجه إلى منفذ البيع لاسترجاع قيمتهما.. أو الاتصال بوزارة التجارة
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تشغيلتين لمعقمي اليدين Rozana Antiseptic Spray و Rozana Antiseptic Gel، من إنتاج مصنع SN KIMYA، بسبب احتوائهما على نسبة أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة الكحول الإيزوبروبيلي "إيزوبروبانول".
وذكرت "الهيئة" أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتبين احتواء منتج Rozana Antiseptic Spray (تشغيلة رقم 101280) ومنتج Rozana Antiseptic Gel (تشغيلة رقم 101279) على كميات أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة الكحول الإيزوبروبيلي (إيزوبروبانول) ما يؤدي إلى ضعف فاعلية المنتج في تعقيم اليدين.
ودعت "الهيئة" المستهلكين إلى عدم استخدام التشغيلتين، والتوجه إلى منفذ البيع لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة (1900) في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.
وأشارت إلى أنها ستتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجين من الأسواق ومنع تداولهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونصحت "الغذاء والدواء" المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999 .
، سحبت عيناتهما من السوق.. "الغذاء والدواء" تحذر من تشغيلتين من المعقمات ،
المصدر : الخليج 365
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