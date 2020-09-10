السديس يدشن مشروع أتمتة الإجراءات الإدارية 

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وتشهد الرئاسة العامة في الوقت الحالي تفعيلاً متكاملاً للتحول الإلكتروني رئاسة (بلا ورق)، وقد أسهم هذا التحول خلال جائحة كورونا في تسيير الأعمال (عن بعد) بكل سلاسة، وضمان عدم تعطل التعاملات الداخلية والخارجية.
ووجه الرئيس العام وكالة الترجمة والشؤون التقنية لمزيد من التطوير التقني وتطويع التقنية الحديثة لخدمة الحرمين الشريفين وفق توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.
يذكر أن التعاملات كافة بين الرئاسة والجهات الرسمية ستتم بشكل إلكتروني، وقد حققت الرئاسة تميزاً في مؤشر النضج الإلكتروني، جعلها ضمن مصاف الأجهزة الحكومية في هذا المجال.
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