شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكرم داعمي مبادرة "التمكين الرقمي" والان نبدء بالتفاصيل

كرم وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ داعمي مبادرة "التمكين الرقمي" اليوم ، التي تهدف إلى تأمين أجهزة للطلبة المسجلين في نظام تكافل بالمملكة وذلك بتعاون تكافل مع وزارة التعليم والجهات المشاركة التي ساهمت بتوفير بعض الأجهزة في سبيل استمرار تعليمهم.

وأوضح وزير التعليم أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع الظروف التـي فرضتها الاحتياطات الصحية لمواجهة وباء كورونا المستجد -حفظ الله الجميع-، التي بدأت بتقديم قرابة 20 ألف جهاز لوحي لطلاب الصف الثالث ثانوي وذلك عن طريق المدارس، ثم ستليها مرحلة توزيع على الصف الثاني ثانوي والمراحل التي تليها وفق توفر الأجهزة، والمستهدف في المرحلة الأولى 50 ألف مستفيد، كما وجه إدارات التعليم لإيصال الأجهزة لمستحقيها في المدارس في أقرب وقت ممكن حرصاً على استفادة الطلاب منها منذ بداية العام الدراسي.

من جانبه أوضح أمين عام مؤسسة تكافل أن المبادرة تحظى باهتمام من لدن حكومتنا الرشيدة –أيدها الله-، وبدعم من وزير التعليم الذي حث الجهات والشركات للمساهمة في دعم المبادرة، وأن المؤسسة أوصلت الأجهزة إلى إدارات التعليم والتي بدورها بدأت بتسليمها للطلبة المستحقين، كما نوه أنه ستصل للطالب المستحق رسالة نصية على جواله المسجل في نظام تكافل.

وأضاف أنه ضمن مبادرة "التمكين الرقمي" توفير 2000 جهاز حاسب محمول لطلبتها الخريجين الذين يدرسون في 24 جامعة في المملكة تعينهم –بعون الله- لمزيد من النجاح في حياتهم العلمية.