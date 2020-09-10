2020-09-10

شاهد.. تفاعل الطلاب عن بعد مع معلم عبر منصة مدرستي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أبدى طلاب أحد الفصول الإلكترونية التفاعل مع معلمهم عن بعد عبر منصة مدرستي حيث كانوا حاضرين بقوة ومتفاعلين مع المعلم.

وأظهر مقطع فيديو متداول أحد المعلمين وهو يشرح مسألة رياضية حيث كان يحل معادلة من متغير واحد وبدأ يسأل الطلاب عن الخطوة التالية في الحل وكان الطلاب يبادرون بسرعة للرد عليه.

وفي المقطع بدا المعلم والطلاب على قدر كبير من التفاهم والتجانس حيث كانت عملية الشرح سلسلة وميسورة فيما كان الطلاب يتميزون بالتركيز العالي والإنصات .

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ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

كيف تحمي حسابك على منصة مدرستي؟

وكانت وزارة التعليم حذرت في وقت سابق من رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص يطلبون إرسال معلومات الدخول وكلمة المرور ورقم الجوال الخاص بولي الأمر المسجل في نظام نور، بغرض تفعيل حسابات الأبناء في منصة مدرستي بمقابل مادي.

وعليه تؤكد وزارة التعليم على أهمية الحذر وعدم التعامل مع هذه الرسائل وعدم مشاركة المعلومات السرية الخاصة بالتسجيل في منصة مدرستي مطلقًا.

وأكدت وزارة التعليم أن الدعم الفني في وزارة التعليم أو قائد المدرسة لن يطلب كلمة المرور لأنها خاصة بك فقط.

وأضافت عند اشتباهك بأي حادثة أو اختراق لحسابك على منصة مدرستي يرجى إبلاغ الدعم الفني مباشرة من خلال 920033988



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