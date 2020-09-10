3 ساعات تنهي معاناة سيدة من الأورام الليفية بمستشفى الرس 

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهى أطباء مستشفى الرس العام معاناة سيدة تبلغ من العمر 35 عاماً تعاني من الأورام الليفية وآلام وتضخم في البطن والذي سبب لها ضغطاً على الكلى والمرارة.

وبين الفريق الطبي أن المريضة بعد مراجعتها المستشفى وإجراء الكشف الطبي عليها وأخذ التحاليل اللازمة وعمل تصوير بالأشعة، اتضح وجود خمسة أورام ليفية يبلغ طول إحداها 25سم ما تسبب في الضغط على الكلى والمرارة، فقرر الفريق المعالج إجراء تدخل جراحي استغرق قرابة 3 ساعات، جرى خلاله استئصال الأورام الموجودة بالإضافة إلى استئصال المرارة، وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.