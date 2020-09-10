فيديو.. حيلة معلمة لتصوير الشرح عبر منصة مدرستي

2020-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

قد يحتاج الكثير من المعلمين والمعلمات إلى أدوات خاصة تمكنهم من شرح الدروس عن بعد عبر منصة مدرستي لكن بقليل من التفكير يمكن تفادي هذه المشكلة.

ونشرت إحدى المعلمات مقطع فيديو توضح فيه كيف يمكن تجاوز هذه الأدوات عبر منصة مدرستي بطريقة سهلة وبسيطة من خلال وضع لوح زجاجي فوق أحد الحوامل وتشغيل كاميرا الهاتف الخلفية ووضعها فوق لوح الزجاج ثم الشرح على الورقة.

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ويمكن من خلال هذه الطريقة تتبع الشرح لحظة بلحظة على الورق ويمكن تحريك الورقة نحو منطقة معينة لتوضيح الكلام الموجود بها.

آلية إعداد الدرس المتزامن في برنامج تيمز

وكانت وزارة التعليم كشفت في وقت سابق عن آلية إعداد الدرس المتزامن للمعلمين والمعلمات في برنامج مايكروسوفت تيمز من خلال منصة مدرستي.

وأوضحت وزارة التعليم، في مقطع فيديو عبر حسابها في “تويتر”، أن ذلك يتم من خلال أداة التقويم أو من خلال أداة الفرق، كذلك يمكن جدولة اجتماع جديد وإنشاء اجتماع بجدولة معينة، ومن خلال أداة الفرق الاطلاع على الفريق وجدولة اجتماع الآن، ويعني ذلك بداية درس لهذا الفصل.

طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا:

وأوضح تطبيق توكلنا أن طريقة الدخول على منصة مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك.

الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي.

بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين.

اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له

ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.

بعد ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

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