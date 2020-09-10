الطوافات العسكرية تحاول إخماد حريق مرفأ بيروت الكبير

2020-09-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

استدعى الجيش اللبناني الطوافات العسكرية للمساعدة في إطفاء حريق مرفأ بيروت الذي اشتعل قبل ساعات وهو الحريق الثالث في غضون 5 أسابيع.

محاولات إخماد حريق مرفأ بيروت

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش يتخذ إجراءات مشددة في محيط مرفأ بيروت، وقد تم تحويل السير من القاعدة البحرية باتجاه برج الغزال وتقاطع حداد لإبعاد المواطنين عن المنطقة تحسبًا وتسهيلًا لمرور فرق المساعدة.

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ووصلت سيارات تابعة لفوج إطفاء بيروت والدفاع المدني إلى مرفأ بيروت وتعمل على إخماد الحريق، كما حضرت فرق من الصليب الأحمر.

سبب حريق مرفأ بيروت

وكانت قيادة الجيش أعلنت على صفحتها عبر تويتر عن “اندلاع حريق في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وقد بدأت عمليات إطفاء الحريق”.

وكان حريق هائل نشب في مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس الماضي ما أدى إلى وفاة 196 وإصابة أكثر من 600 شخص فيما اشتعل المرفأ للمرة الثانية يوم 5 سبتمبر الجاري.



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