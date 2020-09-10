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جريمة سلوى .. قتل شقيقته في العناية المركزة بـ 4 رصاصات!
تم تهديد الزوج بأنه هو القتيل القادم
متابعات الخليج 365 - متابعة
قتل أخ شقيقته داخل حجرة العناية المركزة في المستشفى وذلك بعد يومين من محاولة أخيه الأكبر قتلها في جريمة أُطلق عليها إعلاميًا “جريمة سلوى” حيث وقعت الحادثة في قسم العناية المركزة بمستشفى مبارك الكبير في منطقة سلوى، بعدما تسلل شقيقها الأصغر إلى حجرة العناية المركزة، وأطلق 4 رصاصات عليها، وفقًا لصحيفة الجريدة الكويتية.
تفاصيل جريمة سلوى
وكشف مصدر أمني بوزارة الداخلية الكويتية تفاصيل جريمة سلوى وأكد أن غرفة عمليات الوزارة تلقت بلاغًا من إدارة المستشفى، بوقوع إطلاق نار في غرفة العناية المركزة، ووفاة مريضة (في العقد الثالث من عمرها)، وتبين لرجال الأمن، أن القتيلة تعرضت منذ يومين لإطلاق نار من شقيقها الأكبر، قرب منزلها بمنطقة سلوى، وتم إلقاء القبض على الجاني ونقل الضحية إلى المستشفى بحالة حرجة.
وتابع المصدر الأمني قائلًا إن الأخ الأصغر تسلل لحجرة العناية المركزة، وأطلق الرصاص على شقيقته ولاذ بالفرار، موضحًا أنه تم تحديد هويته من خلال كاميرات المراقبة بالمستشفى، وجارٍ حاليًا البحث عنه والقبض عليه، كما تم فتح تحقيق امني لمعرفة كيفية دخول الجاني بمسدس إلى المستشفى وعدم وجود حراسة على المجني عليها.
تهديد الزوج
من جانبه، ذكر هشام الملا، محامي زوج القتيلة- عبر حسابه على تويتر- بأنه تم تهديد الزوج بأنه هو القتيل القادم، مطالبًا بحمايته، مشيرًا إلى أن المغدورة لديها طفل عمره عام واحد، قائلا “تلك الأم كانت تعيش حياةً هنيةً قبل أن يفرغ أخوها 4 رصاصات غادرة في رأسها.
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