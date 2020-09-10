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أكد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، أن قرار حظر توريد الأسلحة المطبق على ليبيا غير فعال نهائياً؛ بسبب الانتهاكات التي تقوم بها الدول الداعمة للأطراف المتصارعة هناك.
وقال التقرير: تركيا على رأس الدول التي لم توقف توريدها للسلاح إلى ساحات القتال في ليبيا، ولكنها أوقفت مساعيها الدبلوماسية لحل الأزمة.
وسلط التقرير الضوء على قيام تركيا بإرسال عناصر مقاتلة وما لا يقل عن 10 أنواع من المعدات العسكرية إلى ليبيا.
وكشف أن تركيا أرسلت معدات الحرب الإلكترونية والصواريخ الموجهة وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة وطائرات هجومية إلى غرب ليبيا؛ لدعم ما يسمي بحكومة الوفاق في طرابلس.منظمة الأمم المتحدة
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 02:50 PM
أكدت أن الحظر غير فعال بسبب انتهاكات الدول الداعمة للصراع
أكد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، أن قرار حظر توريد الأسلحة المطبق على ليبيا غير فعال نهائياً؛ بسبب الانتهاكات التي تقوم بها الدول الداعمة للأطراف المتصارعة هناك.
وقال التقرير: تركيا على رأس الدول التي لم توقف توريدها للسلاح إلى ساحات القتال في ليبيا، ولكنها أوقفت مساعيها الدبلوماسية لحل الأزمة.
وسلط التقرير الضوء على قيام تركيا بإرسال عناصر مقاتلة وما لا يقل عن 10 أنواع من المعدات العسكرية إلى ليبيا.
وكشف أن تركيا أرسلت معدات الحرب الإلكترونية والصواريخ الموجهة وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة وطائرات هجومية إلى غرب ليبيا؛ لدعم ما يسمي بحكومة الوفاق في طرابلس.
، الأمم المتحدة: تركيا على رأس الدول التي لم توقف توريد السلاح إلى ليبيا ،
المصدر : الخليج 365
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