- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كشفت بيانات اليوم (الخميس)، ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.4 في المئة وزيادة معدل المشاركة في سوق العمل في الفترة من مايو (أيار) حتى يوليو (تموز)، التي شهدت رفع إجراءات العزل العام، التي كانت مفروضة لاحتواء فيروس كورونا، واستمر تطبيق حظر على تسريح العاملين، مما يرسم صورة أوضح لتداعيات الجائحة.
وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن عدد من ذكروا أنهم يائسون جدًا من البحث عن وظيفة وصل إلى مستوى قياسي عند مليون و380 ألفًا، وهو ما يعادل تقريبًا ثلاثة أمثال مستوى العام الماضي، بالرغم من أن النشاط الاقتصادي استؤنف بالكامل تقريبًا في بداية يونيو (حزيران)، وفقاً لـ"رويترز".
وبين المعهد أن معدل التوظيف انخفض بوتيرة غير مسبوقة، وتراجع بنحو مليوني شخص مقارنة بالعام الماضي إلى 42.4 بالمئة خلال الشهور الثلاثة.
وبلغ معدل المشاركة في سوق العمل 49 بالمئة ارتفاعًا من 47.6 بالمئة في الفترة السابقة مع بدء المزيد من المواطنين البحث عن عمل، لكنه مازال بعيدًا عن معدل العام الماضي الذي بلغ 53.3 بالمئة.تركيا
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 02:41 PM
معدل التوظيف انخفض بوتيرة غير مسبوقة
كشفت بيانات اليوم (الخميس)، ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.4 في المئة وزيادة معدل المشاركة في سوق العمل في الفترة من مايو (أيار) حتى يوليو (تموز)، التي شهدت رفع إجراءات العزل العام، التي كانت مفروضة لاحتواء فيروس كورونا، واستمر تطبيق حظر على تسريح العاملين، مما يرسم صورة أوضح لتداعيات الجائحة.
وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن عدد من ذكروا أنهم يائسون جدًا من البحث عن وظيفة وصل إلى مستوى قياسي عند مليون و380 ألفًا، وهو ما يعادل تقريبًا ثلاثة أمثال مستوى العام الماضي، بالرغم من أن النشاط الاقتصادي استؤنف بالكامل تقريبًا في بداية يونيو (حزيران)، وفقاً لـ"رويترز".
وبين المعهد أن معدل التوظيف انخفض بوتيرة غير مسبوقة، وتراجع بنحو مليوني شخص مقارنة بالعام الماضي إلى 42.4 بالمئة خلال الشهور الثلاثة.
وبلغ معدل المشاركة في سوق العمل 49 بالمئة ارتفاعًا من 47.6 بالمئة في الفترة السابقة مع بدء المزيد من المواطنين البحث عن عمل، لكنه مازال بعيدًا عن معدل العام الماضي الذي بلغ 53.3 بالمئة.
، ارتفاع معدل البطالة بتركيا.. ومليون و380 ألفاً يائسون من العثور على وظيفة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع معدل البطالة بتركيا.. ومليون و380 ألفاً يائسون من العثور على وظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.