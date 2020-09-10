محمد بن مسعود - الدمام - نهائي النسخة الحالية من مباراة واحدة.. بشكل استثنائي أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للموسم 2020، وذلك على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد. وجاء قرار الاتحاد الآسيوي بعد اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد عبر خاصية الفيديو، صباح الخميس، وذلك برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد. وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد، على إقامة نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بشكل استثنائي من مباراة واحدة، وليس كما كان سابقا بنظام الذهاب والإياب.

واختار الاتحاد الآسيوي يوم 19 ديسمبر المقبل، موعدًا لإقامة النهائي، على أن تستضيفه إحدى دول منطقة غرب آسيا.الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 02:23 PM نهائي النسخة الحالية من مباراة واحدة.. بشكل استثنائي Advertisements إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بسبب "كورونا" لـ 2020 إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بسبب "كورونا" لـ 2020 أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للموسم 2020، وذلك على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد. وجاء قرار الاتحاد الآسيوي بعد اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد عبر خاصية الفيديو، صباح الخميس، وذلك برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد. وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد، على إقامة نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بشكل استثنائي من مباراة واحدة، وليس كما كان سابقا بنظام الذهاب والإياب.

واختار الاتحاد الآسيوي يوم 19 ديسمبر المقبل، موعدًا لإقامة النهائي، على أن تستضيفه إحدى دول منطقة غرب آسيا. الكلمات المفتاحية ، إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بسبب "كورونا" لـ 2020 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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