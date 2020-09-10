، الطائف.. إجراء أولى عمليات جراحات أربطة الركبة عن طريق المنظار ،

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أجرى الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف أولى العمليات النوعية على مستوى المحافظة لجراحة أربطة الركبة عن طريق المنظار.
وتعتبر عمليات منظار الركبة من العمليات التي تُجرى في قسم عمليات اليوم الواحد، وتستغرق بين عشرين دقيقة إلى ساعة تقريباً، حسب الإصابات وتشخيصها باستخدام منظار دقيق متخصص للتصوير داخل مفصل الركبة، حيث يستفيد من هذه الخدمة الرياضيون، حيث تعالج إصابات الأربطة الصليبية والغضاريف الهلالية.
واعتبر مدير المجمع مبارك اليامي أن القسم استطاع أن يجري عملية على الأقل أسبوعيًا للمناظير رغم ظروف جائحة كورونا، مضيفًا أن من ضمن الخطط الموضوعة لزيادة الخدمات الصحية المقدمة بالقسم لخدمة أكبر عدد من المستفيدين من الرعاية الطبية، فسيتم بمشيئة الله زيادة عدد العمليات كل أسبوع تدريجياً حسب الخطة الموضوعة، مشيراً إلى أن التطوير والعمل الجاد المقدم من قبل الأقسام والكوادر بالمجمع ما هو إلا انعكاس لمتابعة ودعم مدير صحة الطائف سعيد القحطاني للمجمع بالكوادر الطبية المؤهلة وكذلك أحدث الأجهزة؛ لتقديم أفضل الخدمات لمراجعي المجمع كما أننا بصدد البدء بإجراء عمليات استبدال المفاصل والتي تشكل نقلة نوعية وخدمية بالخدمات الصحية المقدمة بصحة الطائف.
الجدير بالذكر أن العملية أجريت بقيادة رئيس قسم جراحة العظام بالمجمع الدكتور عبدالرحمن عبدالروؤف والفريق الطبي المعاون.
فريق طبي
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 02:34 PM
عبر فريق طبي متخصص في مجمع الملك فيصل.. تستغرق 20 دقيقةالطائف.. إجراء أولى عمليات جراحات أربطة الركبة عن طريق المنظار
أجرى الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف أولى العمليات النوعية على مستوى المحافظة لجراحة أربطة الركبة عن طريق المنظار.
وتعتبر عمليات منظار الركبة من العمليات التي تُجرى في قسم عمليات اليوم الواحد، وتستغرق بين عشرين دقيقة إلى ساعة تقريباً، حسب الإصابات وتشخيصها باستخدام منظار دقيق متخصص للتصوير داخل مفصل الركبة، حيث يستفيد من هذه الخدمة الرياضيون، حيث تعالج إصابات الأربطة الصليبية والغضاريف الهلالية.
واعتبر مدير المجمع مبارك اليامي أن القسم استطاع أن يجري عملية على الأقل أسبوعيًا للمناظير رغم ظروف جائحة كورونا، مضيفًا أن من ضمن الخطط الموضوعة لزيادة الخدمات الصحية المقدمة بالقسم لخدمة أكبر عدد من المستفيدين من الرعاية الطبية، فسيتم بمشيئة الله زيادة عدد العمليات كل أسبوع تدريجياً حسب الخطة الموضوعة، مشيراً إلى أن التطوير والعمل الجاد المقدم من قبل الأقسام والكوادر بالمجمع ما هو إلا انعكاس لمتابعة ودعم مدير صحة الطائف سعيد القحطاني للمجمع بالكوادر الطبية المؤهلة وكذلك أحدث الأجهزة؛ لتقديم أفضل الخدمات لمراجعي المجمع كما أننا بصدد البدء بإجراء عمليات استبدال المفاصل والتي تشكل نقلة نوعية وخدمية بالخدمات الصحية المقدمة بصحة الطائف.
الجدير بالذكر أن العملية أجريت بقيادة رئيس قسم جراحة العظام بالمجمع الدكتور عبدالرحمن عبدالروؤف والفريق الطبي المعاون.
، الطائف.. إجراء أولى عمليات جراحات أربطة الركبة عن طريق المنظار ،
المصدر : الخليج 365
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