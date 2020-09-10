محمد بن مسعود - الدمام - تلقى مدير عام إدارة المراسم بإمارة منطقة الرياض فهد بن عبدالعزيز العبد الواحد، التهاني والتبريكات عقب صدور قرار وزير الداخلية بترقيته للمرتبة الثالثة عشرة. ويعتبر "العبدالواحد" من الكفاءات وأصحاب القدرات المشهود له بتفانيه في العمل. "الخليج 365" تهنئ "العبد الواحد" على الترقية وتتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح. 10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 02:23 PM Advertisements مدير عام مراسم إمارة الرياض.. للثالثة عشرة مدير عام مراسم إمارة الرياض.. للثالثة عشرة تلقى مدير عام إدارة المراسم بإمارة منطقة الرياض فهد بن عبدالعزيز العبد الواحد، التهاني والتبريكات عقب صدور قرار وزير الداخلية بترقيته للمرتبة الثالثة عشرة. ويعتبر "العبدالواحد" من الكفاءات وأصحاب القدرات المشهود له بتفانيه في العمل. "الخليج 365" تهنئ "العبد الواحد" على الترقية وتتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح. الكلمات المفتاحية ، مدير عام مراسم إمارة الرياض.. للثالثة عشرة ،

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