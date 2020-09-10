، انطلاق البرنامج العلمي "حماية جناب التوحيد" بالقنفذة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "القباع" ثمن جهود الشؤون الإسلامية لخدمة بيوت الله

رفع محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الجهود التي تبذلها الوزارة في محافظة القنفذة من خدمة لبيوت الله ومن برامج دعوية ومحاضرات وكلمات.

جاء ذلك خلال زيارة مدير إدارة الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ أسامة بن علي الصيقل للمحافظة لمتابعة انطلاق البرنامج العلمي (حماية جناب التوحيد).

وقال الصيقل: يأتي هذا البرنامج ضمن البرامج التي وجه بها الوزير آل الشيخ يحفظه الله والمدرجة ضمن الخطة الدعوية للفرع والمتابعة من قبل المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري .

جدير بالذكر أن برنامج حماية جناب التوحيد يتم تنفيذه في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة ويحظى برعاية واهتمام من وزير الشؤون الإسلامية.