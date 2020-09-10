شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة وحبات برد على الشفا اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثق مقطع فيديو اليوم الخميس هطول أمطار غزيرة وتساقط البرد على الشفا بالطائف بمنطقة مكة المكرمة . وثق مقطع فيديو اليوم الخميس هطول أمطار غزيرة وتساقط البرد على الشفا بالطائف بمنطقة مكة المكرمة . وأظهر الفيديو الأمطار مع البرد في مشهد طبيعي خلاب مع جبال الشفا فيما استمرت حركة الطرق بشكل طبيعي . وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت من هطول امطار على بعض مناطق المملكة حتى الأحد المقبل .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أمطار غزيرة وحبات برد على الشفا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.